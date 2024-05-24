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13:12, 24 мая 2024Силовые структуры

Нарышкин заявил о планах противников России дестабилизировать ситуацию в стране

Глава СВР Нарышкин: теракт в «Крокусе» лишь звено в цепи планов противников РФ

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Террористический акт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» — одно из звеньев в цепи планов противников России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке, пишет РИА Новости.

По словам главы СВР, противники пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ. «Но, думаю, у них ничего из задуманного не получится», — сообщил Нарышкин.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что двое из напавших на подмосковный красногорский «Крокус» незадолго до теракта приехали из Турции. При этом, один из них прилетел в Россию 4 марта, а в социальных сетях второго были обнаружены фотографии из Стамбула, опубликованные 23 февраля.

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      Олеся Мицкевич
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