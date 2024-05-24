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19:33, 24 мая 2024Интернет и СМИ

Победительница «Новой Фабрики звезд» раскрыла судьбу полученного в финале приза

Гордеева из «Новой Фабрики звезд» заявила, что потратит выигрыш на запись песен

Кадр: «Радио ENERGY» / YouTube

Российская певица, победительница музыкального реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ Мария Гордеева рассказала, на что потратит три миллиона рублей, которые получила в финале проекта. В разговоре с «Вечерней Москвой» она сообщила, что планирует записать новые песни.

Отвечая на вопрос о том, на что она потратит выигрыш, участница «Новой Фабрики звезд» заявила, что собирается вложить его в свое развитие. «Уже есть песни, которые я бы хотела выпустить, также мечтаю сделать совместные песни с некоторыми из фабрикантов», — раскрыла судьбу приза Гордеева.

Ранее бывший участник «Новой Фабрики звезд» Аркадий Евтушенко описал свои впечатления от работы с наставником шоу музыкантом Сергеем Шнуровым. Певец назвал его гениальным человеком, у которого «все должно быть идеально».

Премьера «Новой Фабрики звезд» состоялась на ТНТ 3 марта. В эфире передачи молодые исполнители соревновались друг с другом в вокальных способностях. Ведущими шоу были Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич. Финал проекта показали на канале 19 мая. Первое место заняла 21-летняя Гордеева.

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      Олег Давыдов
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