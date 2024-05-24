Обезьяна-носач отрастила нос ради женского внимания

Scientific Reports: обезьяна-носач отрастила нос ради внимания самок

Австралийские ученые выяснили, что самцы обезьяны-носача отрастили большие носы ради внимания от самок. Об этом пишет Popular Science.

Исследователи из Австралийского национального университета в Канберре изучили 3D-модели черепов носача (Nasalis larvatus) и обнаружили, что костная носовая полость обезьяны эволюционировала — стала длиннее. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Как предполагают ученые, носы животных увеличились для того, чтобы носачи издавали более громкие и глубокие крики. Так, обезьяны показывают, что они здоровы и готовы размножаться. Большие носы помогают самцам привлекать женских особей и отпугивать мужских. Самки также могут находить эти носы, похожие на вялые огурцы, визуально привлекательными.

Теорию исследователей доказывает и то, что носовая полость носача продолжает увеличиваться и после достижения им половой зрелости. Это позволяет старшим самцам демонстрировать доминирующую роль в группах с помощью особого рева, который они могут издавать из-за большого носа.

На развитие носовой полости обезьян, как сообщается в научной статье, могла повлиять и среда их обитания. Носачи живут в прибрежных мангровых зарослях и густых лесах. Они могут не увидеть друг друга за деревьями, но могут услышать.

Носачи — вид приматов, живущий только на острове Калимантан (Борнео). Его территория разделена между тремя государствами: Индонезией, Малайзией и Брунеем. Размер обезьян достигает 66-75 сантиметров, масса колеблется от 16 до 22 килограммов. Носачи живут в группах и питаются листьями, фруктами и цветками растений. Отличительная черта этого вида обезьян — огромные носы, назначение которых зоологи пытаются понять уже давно.

Ранее сообщалось, что в Индонезии ученые заметили орангутана, лечившего рану соком лекарственного растения. Это первый подобный зарегистрированный случай в дикой природе.

