Орангутан использовал лекарственное растение для лечения раны и удивил ученых

Scientific Reports: орангутана впервые заметили за лечением раны растением

Ученые впервые наблюдали, как орангутан использовал растение для лечения раны. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на научный журнал Scientific Reports.

В ходе полевых исследований в Индонезии, в районе Суак Балимбинг, который является частью национального парка Гунунг Лейзер, немецких ученых удивило необычное поведение самца суматранского орангутана по имени Ракус. 22 июня 2023 года исследователи заметили, что он стал лечить открытую рану на лице соком растения, которое обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Это первый зарегистрированный случай, когда дикое животное заметили за лечением открытых ран веществом, имеющим лекарственные свойства. При этом ученым не удалось сделать фото и видео необычного случая.

Исследователи отметили, что высокий уровень интеллекта орангутанов уже давно признан благодаря их практическим навыкам. Они используют инструменты для сбора семян и корма для насекомых. При этом приматов и раньше заставали за подобием самолечения. Так, например, борнейские орангутаны натирают свои руки и ноги пережеванными листьями растения, которое люди используют при мышечных болях. А других обезьян, шимпанзе, видели накладывающими насекомых на раны.

«В случае с шимпанзе они использовали насекомых, но, к сожалению, так и не выяснилось, действительно ли эти насекомые способствуют заживлению ран. В то время как в нашем случае орангутан использовал растение, обладающее известными медицинскими свойствами», — объяснила доктор Кэролайн Шуппли, старший автор исследования в Институте поведения животных Макса Планка в Германии.

Команда ученых утверждает, что результаты их исследования дают представление об истории лечения открытых ран человеком. Впервые методы лечения были упомянуты в медицинской рукописи, датируемой 2200 годом до нашей эры.

«Это определенно показывает, что базовые когнитивные способности, необходимые для такого поведения… скорее всего, были свойственны и нашему общему предку», — подытожила Шуппли.

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