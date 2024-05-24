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17:38, 24 мая 2024Спорт

Олимпийский чемпион перешел из ЦСКА в СКА

Олимпийский чемпион Михаил Григоренко перешел из ЦСКА в СКА

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по хоккею Михаил Григоренко перешел из московского ЦСКА в петербургский СКА. Об этом сообщается на сайте армейской команды из Северной столицы.

Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на четыре года, оно истекает по окончании сезона-2027/2028. Финансовые условия контракта не раскрываются.

В минувшем сезоне Григоренко в 59 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) забросил 18 шайб и сделал 27 результативных передач. В пяти встречах плей-офф форвард забросил три шайбы и сделал четыре голевых паса.

Григоренко стал олимпийским чемпионом в составе сборной России в 2018 году, в 2022-м он взял с командой серебро Игр. Форвард также является бронзовым призером чемпионата мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

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      Алексей Гусев
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