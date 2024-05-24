iPhone 15 Plus подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 Plus снизилась до 84 тысяч рублей

Доступный смартфон Apple с большим дисплеем подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что в конце мая iPhone 15 Plus стало возможным купить за 84 тысячи рублей. На старте продаж — в условиях дефицита — аппарат был доступен за 140 тысяч рублей. Авторы отметили, что стоимость устройства снизилась в среднем на 35 процентов.

Специалисты назвали подешевевший гаджет относительно доступным аппаратом: «Сравните цену iPhone 15 Plus со стоимостью другого современного айфона с большим экраном — модели iPhone 15 Pro Max. Разница в цене колоссальная». Для сравнения, iPhone 15 Pro Max стоит в России около 110 тысяч рублей.

Выпущенный осенью 2023 года смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей, 6 гигабайт оперативной памяти, минимум 128 гигабайт встроенной памяти. 15 Plus имеет процессор A16 Bionic, двойную камеру с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей, фронтальную камеру разрешением 12 мегапикселей. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4383 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что представленный осенью 2023 года iPhone 15 подешевел. На старте продаж он был доступен за 125-170 тысяч рублей, в конце мая — подешевел до 70 тысяч рублей.