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11:02, 17 мая 2024Наука и техника

iPhone 15 подешевел в России на 40 процентов

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 снизилась на 40 % — до 70 тысяч рублей

Фото: Sophia Stark / Unsplash

Представленный осенью 2023 года iPhone 15 подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа рассказали, что в середине мая аппарат стал доступен на российском рынке за 70 тысяч рублей и дешевле. На старте продаж — во время ажиотажа и дефицита устройства — его продавали за 125-170 тысяч рублей. Таким образом, стоимость телефона снизилась на 40 процентов.

Смартфон Apple получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти. Аппарат имеет двойную камеру с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3349 миллиампер-часов, корпус с защитой от влаги по стандарту IP68 и биометрический сенсор Face ID.

Представленный годом ранее iPhone 14 тем временем подешевел на рынке до 65 тысяч рублей. На старте продаж его оценивали в 85 тысяч рублей.

В начале мая стало известно, что на российском рынке заметно снизилась стоимость топового смартфона iPhone 15 Pro Max. Если на старте продаж флагман продавали за 189-200 тысяч рублей, то затем он подешевел до 120 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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