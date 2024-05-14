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04:30, 14 мая 2024Наука и техника

iPhone 14 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 14 в России снизилась до 65 тысяч рублей

Фото: Unsplash

На российском рынке подешевел выпущенный в 2022 году смартфон Apple. Об этом сообщает издание издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы медиа обратили внимание, что стоимость iPhone 14 снизилась до 65 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был доступен минимум за 85 тысяч рублей. Таким образом, устройство подешевело примерно на четверть.

«Телефон iPhone 14 — это не самый новый, но все еще актуальный смартфон Apple. От современных устройств "яблочного" бренда он отличается низкой ценой», — описали гаджет журналисты медиа.

Представленный осенью 2022 года девайс получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 герц. Аппарат имеет процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Телефон оснащен батареей емкостью 3279 миллиампер-часов.

В начале мая стало известно, что на россйиском рынке заметно снизилась стоимость топового смартфона iPhone 15 Pro Max. Если на старте продаж флагман оценивали в 189-200 тысяч рублей, то в мае он оказался доступен за 120 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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