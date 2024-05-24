Полянский назвал провалом Запада результат голосования в ООН по Сребренице

Полянский: результат голосования в ООН по Сребренице стал провалом Запада

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал результат голосования по резолюции Генеральной Ассамаблеи (ГА) ООН о геноциде в Сребренице провалом Запада. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Очень плохой результат для тех, кто пропихивал через ГА резолюцию по событиям в Сребренице 30-летней давности. 84 голоса как итог многомесячных усилий, с учетом того, что 65-70 голосов западники и их сателлиты мобилизуют почти гарантированно, это действительно провал», — говорится в публикации.

23 мая ГА ООН после проведенного голосования приняла скандальную резолюцию о геноциде в Сребренице за авторством Германии и Руанды.

За документ проголосовали 84 страны, 68 воздержались. Против резолюции выступили Россия, Китай, Сербия, Сирия, Куба, КНДР, ДРК, Мали, Никарагуа, Науру, Эритрея и Венгрия.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Германии нет морального права упоминать где-либо термин «геноцид», кроме контекста своих собственных преступлений.