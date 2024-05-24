Полянский указал на возможные последствия гибели Раиси

Полянский: гибель Раиси может сильнее накалить обстановку на Ближнем Востоке

Гибель в авиакатастрофе главы Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана может еще сильнее накалить и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке. При этом пока стороны демонстрируют сдержанность в отношении случившегося, указал на это первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

«Ситуация на Ближнем Востоке сейчас действительно настолько накалена, что на нее может повлиять все что угодно. Это зависит от того, как будет использоваться (ситуация) и каковы будут последствия», — отметил он.

При этом Полянский призвал не спешить с выводами и дождаться окончания расследования. Дипломат добавил, что не готов судить о возможности причастности к трагедии других государств. Составление выводов насчет случившегося является прерогативой иранских властей.

Накануне генеральный штаб ВС Ирана обнародовал предварительные итоги расследования катастрофы с вертолетом Раиси. Согласно данным центра общественных связей ведомства, корпус воздушного судна не имеет следов воздействия пуль.

Также сообщалось, что Иран опроверг информацию об обнаружении турецким дроном места крушения вертолета Раиси.

Три миллиона человек приняли участие в церемонии прощания с главой Ирана Эбрахимом Раиси. Политика похоронили в Мавзолее имама Резы.