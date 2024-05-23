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23:23, 23 мая 2024Мир

Обнародованы предварительные итоги расследования катастрофы с вертолетом Раиси

Генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные итоги расследования ЧП с Раиси

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Генеральный штаб ВС Ирана обнародовал предварительные итоги расследования катастрофы с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Согласно данным центра общественных связей ведомства, корпус воздушного судна не имеет следов воздействия пуль, передает телеканал IRIB.

«Следов воздействия пуль или аналогичных им средств на корпусе разбившегося вертолета не наблюдалось», — указано в заявлении. Несмотря на то, что результаты расследования предварительные, в Генштабе подчеркнули, что эти данные «можно с уверенностью констатировать».

Ранее сообщалось, что Иран опроверг информацию об обнаружении турецким дроном места крушения вертолета Раиси. «Несмотря на то что Турция отправила беспилотник, оснащенный камерами ночного видения и тепловизорами, он не смог точно определить место крушения из-за отсутствия средств обнаружения и контрольных точек ниже облачности», — заявил Генштаб.

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      Александра Синицына
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