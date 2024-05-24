Популярная блогерша назвала самого неприятного гостя интервью

Блогерша Хоффман назвала мужа Инстасамки самым неприятным гостем своих интервью

Популярная российская блогерша Ксения Хоффман (настоящее имя — Ксения Бондарева), которая брала интервью у медийных личностей для проектов «Стенка» и «Пушка», раскрыла имя самого неприятного гостя. Его она назвала в интервью блогерше Насте Бэдбарби, доступном на YouTube.

Самым неприятным гостем блогерша посчитала мужа певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева), музыканта Олега Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). По словам Хоффман, она общалась с Еропкиным четыре с половиной часа и искренне пыталась его понять. Однако после интервью артист публично заявил, что от блогерши дурно пахло.

Хоффман объяснила такую реакцию Еропкина тем, что он остался недоволен своими ответами на интервью и обиделся на нее как на ведущую. «Я что, виновата, что он сам таких вещей наговорил? Я же его не заставляла, это не моя вина была», — возмутилась она. Блогерша также добавила, что обвинения мужа Инстасамки показались ей лживыми, так как, по ее словам, она тщательно следит за своей гигиеной.

Ранее Хоффман высказалась об эмиграции. Она заявила, что считает Москву своим домом и не готова ее покидать.

С 2018 по 2021 год Хоффман брала интервью для YouTube-канала «Пушка». Позднее она стала ведущей проекта «Стенка» в жанре ток-шоу. В настоящее время развивает собственный канал на видеохостинге.