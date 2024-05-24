Популярная супермодель вышла в свет в платье российского дизайнера

Супермодель Коко Роша вышла в свет в платье российского бренда Yanina Couture

Популярная канадская супермодель Коко Роша вышла в свет в наряде российского бренда Yanina Couture. Об этом пишет Harper's Bazaar.

35-летняя манекенщица посетила ежегодный аукцион amfAR в рамках Каннского кинофестиваля в золотом платье с прозрачными вставками. Образ звезды был дополнен накидкой из перьев в тон, прикрепленной к ее голове. Известно, что данный образ был создан российским дизайнером Юлией Яниной.

Помимо этого, знаменитости сделали собранную прическу и яркий макияж с акцентом на глазах. В качестве украшений она выбрала массивное кольцо.

В апреле 54-летняя невеста Безоса пришла на ужин к Байдену в платье российского бренда. Американская репортерша Лорес Санчес появилась в Белом доме с женихом в шелковом платье красного цвета с кружевными декольте и рукавами.