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13:24, 24 мая 2024Ценности

Популярная супермодель вышла в свет в платье российского дизайнера

Супермодель Коко Роша вышла в свет в платье российского бренда Yanina Couture

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Популярная канадская супермодель Коко Роша вышла в свет в наряде российского бренда Yanina Couture. Об этом пишет Harper's Bazaar.

35-летняя манекенщица посетила ежегодный аукцион amfAR в рамках Каннского кинофестиваля в золотом платье с прозрачными вставками. Образ звезды был дополнен накидкой из перьев в тон, прикрепленной к ее голове. Известно, что данный образ был создан российским дизайнером Юлией Яниной.

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Помимо этого, знаменитости сделали собранную прическу и яркий макияж с акцентом на глазах. В качестве украшений она выбрала массивное кольцо.

В апреле 54-летняя невеста Безоса пришла на ужин к Байдену в платье российского бренда. Американская репортерша Лорес Санчес появилась в Белом доме с женихом в шелковом платье красного цвета с кружевными декольте и рукавами.

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      Екатерина Ештокина
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