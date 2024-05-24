Раскрыта дата выхода полнометражного фильма по сериалу «Король и Шут»

Полнометражный фильм по сериалу «Король и Шут» выйдет весной 2025 года

Раскрыта дата выхода полнометражного фильма «Как в старой сказке», являющегося прямым продолжением сериала «Король и Шут». Об этом сообщается в Telegram-канале «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что премьера картины состоится весной 2025 года. Съемки проекта пройдут с августа по ноябрь этого года. Бюджет фильма составляет 400 миллионов рублей.

В качестве режиссера ленты выступит Рустам Мосафир, работавший над созданием сериала про рок-группу. В основу сюжета фильма лягут события из вымышленной вселенной — там злодей по имени Некромант начнет воскрешать мертвецов, которые, в свою очередь, займутся разрушением сказочного мира. Лидер коллектива Михаил Горшок Горшенев похитит своего коллегу Андрея Князева из реального мира, чтобы вместе с ним защитить вымышленную вселенную.

Известно, что к своим ролям вернутся Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Илья Хвостиков. Роль главного злодея Некроманта могут исполнить Юра Борисов, Никита Кологривый или Даниил Воробьев.

Сериал о панк-группе «Король и Шут» вышел 2 марта 2023 года. Одним из продюсеров проекта стал второй солист коллектива Андрей Князев. Роль Горшка исполнил актер Константин Плотников. В первый день показа «Король и Шут» установил рекорд на онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Ранее над могилой бывшего лидера рок-группы Михаила Горшенева установили камеру видеонаблюдения после налета вандалов.