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18:11, 24 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта реакция экс-командующего 58-й армией Попова на отправку его в СИЗО

Экс-командующего 58-й армией Попова об отправке в СИЗО: «Бывало и хуже»

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, узнав о решение судьи оставить его под арестом, отреагировал словами: «Бывало и хуже». Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает Life.ru.

По данным издания, так обвиняемый ответил на вопрос судьи, спросившего после оглашения, имеются ли у него еще какие-то вопросы. Судья постановил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу обвиняемого о мошенничестве в особо крупном размере генерал-майора и оставил его в СИЗО.

Во время заседания экс-военнослужащий адресовал свои слова снимающим его корреспондентам. «Лучше бы вы на Запорожье так активно снимали», — сказал он журналистам.

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      Владимир Седов
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