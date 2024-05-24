Россиян пригласили на спектакль Бутмана и Хабенского

На Moscow Jazz Festival пройдет спектакль Бутмана и Хабенского «Петя и Волк»

«Одноклассники» и Moscow Jazz Festival объявили о премьере спектакля Игоря Бутмана и Константина Хабенского. О новом формате знакомства россиян с миром джаза сообщается в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках фестиваля пройдет сказочный спектакль по мотивам произведения Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Всю эту картину дополнят джазовые аранжировки Кристины Крит.

Спектакль назначен на 16 июня в концертном зале «Зарядье». У пользователей «Одноклассников» также есть возможность увидеть эксклюзивные кадры с репетиций и узнать истории о том, как Прокофьев связан с джазом.

По словам представителей Moscow Jazz Festival, многие великие классические композиторы интересовались джазом, а теперь это можно сделать москвичам и гостям столицы.

«Одноклассники» поддержат фестиваль с 11 по 15 июня. Тогда же будут открыты к доступу и прямые трансляции от образовательной программы, организованной совместно с Российским обществом «Знание». Хедлайнерами фестиваля заявлены Дафер Юсеф, Ришар Бона, Авишай Коэн, Константин Хабенский, Дмитрий Маликов, Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор».

Ранее стало известно, что в Москве пройдет международный киберфестиваль Positive Hack Days 2. Мероприятие продлится до 26 мая на территории спорткомплекса «Лужники».