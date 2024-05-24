Россиянам назвали снижающий риск развития рака продукт

Врач Продеус заявил, что шпинат снижает риск развития рака

Иммунолог Андрей Продеус заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что шпинат снижает риск развития рака. Выпуск, в котором специалист рассказал о полезном свойстве продукта, доступен на сайте телеканала.

Продеус заявил, что в шпинате содержатся вещества, останавливающие размножение раковых клеток. «Это гликолипиды. И они мешают раковым клеткам реплицировать, (...) то есть блокирует размножение раковых клеток», — объяснил врач. Он также добавил, что таким образом на раковую опухоль не могут воздействовать никакие другие природные вещества.

Также специалист добавил, что сейчас действие гликолипидов на раковую опухоль изучается в специальных клинических исследованиях.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал привычку, снижающую риск появления злокачественных опухолей. По мнению специалиста, человеку нужно добавлять зелень к каждому приему пищи, чтобы снизить вероятность появления рака.