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07:31, 24 мая 2024Путешествия

Россиянин поехал в Таджикистан и рассказал об особом подходе к русским туристам

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Российский тревел-блогер и путешественник поехал в Таджикистан и рассказал об особом подходе местных жителей к русским туристам. Своими впечатлениями от отдыха мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что вариантов жилья в этой стране довольно много, в особенности в ее столице — Душанбе. «Там можно снять и номер в дорогом отеле, и отдельную квартиру в самом центре города, и даже — целый дом», — пояснил он.

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Россиянин сообщил, что снял комнату под самой крышей у таджички. По словам женщины, путешественников из России у нее было мало, поэтому блогеру досталась лучшая комната.

«Сама комната, действительно, оказалась очень просторная, а главное — там имелся отдельный туалет с ванной комнатой, — добавил он. — Так что можно сказать, что это был полноценный номер».

Более того, он подчеркнул, что в комнате оказалось все необходимое для жизни, а именно большая кровать, холодильник и кондиционер. «Летом в Таджикистане температура воздуха может подниматься до 35-40 градусов Цельсия — и это в тени, — заявил он. — Так что без кондиционера — никуда».

Ранее другой российский путешественник побывал в столовой в горах Таджикистана и рассказал, что «наелся от пуза». Он описал обед в заведении на берегу реки Зарафшан словами «настоящее таджикское гостеприимство».

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      Фариза Бацазова
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