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15:35, 24 мая 2024Культура

Смольянинов выступил в Риге перед полупустым залом

Aif.ru: зал на концерте Смольянинова в Риге был заполнен на треть

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Российский актер и звезда фильма «9 рота» Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) выступил в столице Латвии перед полупустым залом. Об этом сообщает Aif.ru.

По данным издания, 21 мая артист дал концерт в Риге в маленьком зале, который был заполнен на треть. Смольянинов выступил со своей программой «Слова и музыка». Отмечается, что один из зрителей снимал происходящее на телефон. На кадрах видно, как во время выступления актера зал покидает один из гостей мероприятия.

В статье подчеркнули, что отсутствия ажиотажа вокруг концерта Смольянинова связано с тем, что он не умеет играть и поет «мимо денег».

Ранее стало известно, что звезда фильма «9 рота» выступает в латвийских кафе вместе с пианистом и называет этот творческий коллектив «камерным-камерным» составом группы cheLovek. Позже появилась информация о размере гонорара артиста за концерт в кафе.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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