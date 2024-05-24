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18:11, 24 мая 2024Мир

Соглашение России и Японии по ликвидации ядерного оружия прекратило действие

МИД России: соглашение с Японией в области ликвидации ЯО прекратило действие

Фото: RIA Novosti / Reuters

Соглашение России и Японии о сотрудничестве в области ликвидации ядерного оружия (ЯО), подлежащего сокращению в России, прекратило свое действие. Об этом говорится в документе на портале правовых актов Министерства иностранных дел России.

«21 мая 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в Токио 13 октября 1993 года», — утверждается в документе ведомства.

Российско-японский договор о сотрудничестве в области ликвидации ядерного оружия был подписан 13 октября 1993 года и вступил в силу в тот же день.

Ранее заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов прокомментировал прекращение действия соглашения, заявив, что отношения Токио и Москвы находятся в самой низкой точке за всю послевоенную историю. При этом эксперт отметил, что Япония не представляет угрозу для России в военном плане.

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