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18:06, 24 мая 2024Мир

США обвинили в авиакатастрофе с вертолетом президента Ирана

Экс-командующий КСИР Резаи: вина за ЧП с вертолетом Раиси лежит на США

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Ответственность за авиакатастрофу с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси целиком лежит на США, которые ввели против Тегерана санкции и не выполнили взятые обязательства в области обслуживания иранского авиапарка. Об этом заявил экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и глава Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи, сообщает РИА Новости.

«США дважды виновны в том, что это произошло... Во-первых, у США еще до революции [1979 года] были обязательства, касающиеся иранских авиационных систем и оборудования, которые они не выполнили. Во-вторых, американские санкции также направлены против гражданских авиационных систем и оборудования Ирана», — заявил бывший командующий Корпуса.

Накануне генеральный штаб ВС Ирана обнародовал предварительные итоги расследования катастрофы с вертолетом Раиси. Согласно данным центра общественных связей ведомства, корпус воздушного судна не имеет следов воздействия пуль.

Также сообщалось, что Иран опроверг информацию об обнаружении турецким дроном места крушения вертолета Раиси.

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      Виктория Кондратьева
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