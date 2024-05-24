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20:09, 24 мая 2024Из жизни

Мужчина купил складскую ячейку и обнаружил там вещи на шесть миллионов рублей

В США обнаружили вещи на шесть миллионов рублей в заброшенной складской ячейке

Фото: @wadesventures

Житель американского города Портленд, штат Орегон, вслепую купил на аукционе заброшенную складскую ячейку и обнаружил там вещи на более чем шесть миллионов рублей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Скупка старых складских ячеек — хобби 37-летнего Уэйда Венчура. По его словам, в большинстве случаев внутри оказываются домашние вещи и всевозможный хлам, которые он жертвует благотворительным фондам. Однако в конце марта ему попалась ячейка, доверху набитая новой обувью и одеждой известных брендов. «Люди думают, что раз я давно этим занимаюсь, то уже все повидал, — говорит он. — Но такого я еще не находил».

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Ячейка обошлась мужчине в 410 долларов (37,5 тысячи рублей), при этом стоимость вещей, которые в ней хранились, составляет по меньшей мере 70 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей). Среди прочего, там лежали 400 пар обуви, в том числе таких брендов, как Gucci и Coach, а также меховые шубы и дизайнерские вещи. Большую часть из них никогда не носили, поэтому на них сохранились магазинные ценники.

Венчур уже начал распродавать добычу. Одну из шуб, по его словам, удалось сбыть за 1500 долларов (примерно 140 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в чемоданах, купленных на распродаже содержимого заброшенной складской ячейки в новозеландском городе Окленд, нашли человеческие останки. Покупатели не знали, что находится внутри чемоданов, пока их не привезли к ним домой на грузовике.

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      Олег Парамонов
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