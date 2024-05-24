Суд арестовал один из старейших санаториев Геленджика

Суд Геленджика по иску Генпрокуратуры арестовал санаторий «Лазуревый берег»

Городской суд Геленджика по иску Генпрокуратуры РФ арестовал один из старейших санаториев города, «Лазуревый берег». Об этом со ссылкой на данные на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) пишет РБК.

Обеспечительные меры были введены 14 мая в отношении трех компаний, связанных с санаторием — «Пансионат с лечением "Лазуревый берег"», «Трио» и «Орпола». Кроме этих юридических лиц ответчиком указана администрация Геленджика, а также Гавриэль Аминов, Жирайр Леваняни и Ольга Суханова. На данный момент никаких документов в карточке дела не опубликовано, а следующее заседание по нему назначено на 24 мая.

Санаторий «Лазуревый берег» находится на Туристической улице Геленджика, неподалеку от набережной курортного города. Пансионат работал с 1956 года, специализировался на семейном и детском отдыхе, и в год принимал около четырех тысяч детей. Санаторий занимает территорию в 15,9 гектара, общая площадь построек — 14,9 тысячи квадратных метров.

По оценке председателя экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, пансионат может входить в десятку самых крупных подобных объектов на юге страны. Партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина отметила, что ключевым активом санатория будет выступать именно земля. Стоимость участка на балансе ООО «Пансионат с лечением "Лазуревый берег"» может составить 1-1,5 миллиарда рублей, считает она.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску «Русхимальянса» наложил арест на активы немецкого Коммерцбанка в пределах 93,69 миллиона евро или эквивалентной суммы в иных валютах. Меры были приняты в связи с требованием взыскать выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку, под арест в том числе попало здание банка на Кадашевской набережной Москвы.