Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:19, 24 мая 2024Бывший СССР

На Украине полиция начнет отлавливать объявленных в розыск военнообязанных

Глава Нацполиции Украины: уклонистов будут принудительно доставлять в ТЦК

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Национальная полиция Украины начнет принудительно доставлять в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) военнообязанных, объявленных в розыск. Об этом сообщил глава ведомства Иван Выговский, передает Telegram-канал «Инсайдер UA».

По его словам, полицейские будут проверять документы мужчин в общественных местах. Если окажется, что лицо находится в розыске, его принудительно доставят в ТЦК.

Ранее стало известно, что украинцы массово бойкотируют закон о мобилизации.

До этого украинские суды начали досрочно освобождать заключенных для отправки на фронт. В ближайший год за мобилизованными будет установлен административный надзор. Им будет запрещено покидать часть без разрешения командира.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный генерал Попов может выйти из СИЗО. Его уважают в войсках за честные доклады о проблемах армии

      Всемирный банк предупредил о риске финансового краха Палестины

      «Если выживет, станет ценным источником». Воевавший за ВСУ иностранный офицер попал в плен

      Минобороны показало видео работы военных при взятии Клещеевки

      Рита Ора станцевала в откровенном образе

      На Украине назвали Клещеевку «попившей кровь ВСУ ямой»

      Стало известно о возможном возвращении Роналду в Европу

      Украина пыталась ударить по региону России

      Обнаружены стреляющие по разным целям гигантские Звезды Смерти

      40-летние пользователи сети сделали предупреждение людям вдвое младше себя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше