В Госдуме поддержали ужесточение наказания за сокрытие госномеров авто

Депутат Дерябкин поддержал идею ужесточить наказание за сокрытие госномера авто

Зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин оценил предложенную правительством идею ужесточить наказание за сокрытие госномера автомобиля и лишать водительских прав на полтора года в случае подобного правонарушения. В беседе с «Лентой.ру» депутат поддержал правительственную инициативу.

Ранее правительство России внесло в Думу законопроект о лишении водительских прав на 1,5 года за сокрытие номеров. В пояснительной записке отмечается, что законопроект затронет специальные устройства, позволяющие скрыть автомобильный регистрационный номер. В случае обнаружения правонарушения водителям грозит лишение прав на срок от одного до 1,5 года, а также конфискация устройства.

«Мое мнение однозначно: если водитель с большим стажем [скрывает госномера своего авто], надо наказывать, но может, не в такой жесткой форме. Кто-то умудряется заклеивать номера, вешать на них шторки — от чего вы прячетесь? Есть норма, правила, их надо выполнять, они для всех пишутся в России, а не для избранных», — считает Дерябкин.

Штрафы уже никого не удивляют. Те, кто нарушают, позволяют себе это делать и заплатить десять таких штрафов. Для них штрафы не преграда. Самое действенное — забирать права, но, может, на полгода, а не на полтора года Виктор Дерябкин зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры

15 мая сообщалось, что в России власти захотели начать штрафовать за мелкие нарушения с помощью камер с искусственным интеллектом. Проработать вопрос использования видеофиксации нарушений Минцифры поручила комиссия Госсовета России.