В Кремле анонсировали подписание Путиным пакета документов в Узбекистане
Кремль: в ходе визита Путина в Узбекистан ожидается подписание пакета документов
В ходе визита президента России Владимира Путина в Узбекистан ожидается подписание двусторонних документов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Как анонсировали в Кремле, к подписанию готовится солидный пакет документов.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Путин посетит Узбекистан 26 и 27 мая. 23 мая с двухдневным официальным визитом он также прибыл в Минск.