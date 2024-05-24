В Кремле анонсировали подписание Путиным пакета документов в Узбекистане

Кремль: в ходе визита Путина в Узбекистан ожидается подписание пакета документов

В ходе визита президента России Владимира Путина в Узбекистан ожидается подписание двусторонних документов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как анонсировали в Кремле, к подписанию готовится солидный пакет документов.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Путин посетит Узбекистан 26 и 27 мая. 23 мая с двухдневным официальным визитом он также прибыл в Минск.