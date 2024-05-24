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11:53, 24 мая 2024Россия

В Крыму отреагировали на показ в США карты России с зоной ударов ракетами ATACMS

Константинов назвал хождением по минному полю показ в США карты ударов по России
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал показ в Конгрессе США карты России с зоной ударов ракетами ATACMS хождением по минному полю. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

23 мая глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал госсекретаря Энтони Блинкена разрешить украинским войскам атаки по России. Он также показал карту России с зоной, которую могут поразить американские дальнобойные ракеты, ранее переданные Украине.

По словам Константинова, американцы уже давно наводят на территорию России свое оружие, формально переданное Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Американцы давно идут в этом кризисе по минному полю и, похоже, не осознают, что мины замедленного действия. Это я к тому, что переступая очередную нашу красную линию, после чего им сразу в ответ не прилетает, они неверно оценивают ситуацию — что вообще не прилетит», — сказал он, подчеркнув, что «на самом деле прилетит», но тогда, когда в США не будут этого ожидать.

Ранее сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что демонстрация в США карты, на которой Крым, Запорожье, Херсонская область, а также Луганская и Донецкая народная республика (ЛНР и ДНР) выделены отличающимся от украинских территорий цветом, доказывает, что в Вашингтоне реально осознают принадлежность этих территорий к России.

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