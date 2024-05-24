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15:42, 24 мая 2024Россия

В Москве водитель BMW переехал восьмилетнюю школьницу

На востоке Москвы водитель BMW переехал восьмилетнюю школьницу на самокате

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»

На улице Главная на востоке Москвы водитель BMW переехал восьмилетнюю школьницу на самокате. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве разъяснили, что девочка пересекала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила иномарка.

Несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии отвезли в больницу. К месту ДТП направили специалистов Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Они начали устанавливать обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в городе Канаш в Чувашии семь человек пострадали в аварии с легковым автомобилем и перевернувшимся автомобилем скорой помощи.

Еще раньше в Белгороде авто скорой помощи столкнулось с легковушкой и перевернулось.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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