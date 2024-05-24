В Москве водитель BMW переехал восьмилетнюю школьницу
На востоке Москвы водитель BMW переехал восьмилетнюю школьницу на самокате
На улице Главная на востоке Москвы водитель BMW переехал восьмилетнюю школьницу на самокате. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
В ведомстве разъяснили, что девочка пересекала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила иномарка.
Несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии отвезли в больницу. К месту ДТП направили специалистов Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Они начали устанавливать обстоятельства случившегося.
До этого сообщалось, что в городе Канаш в Чувашии семь человек пострадали в аварии с легковым автомобилем и перевернувшимся автомобилем скорой помощи.
Еще раньше в Белгороде авто скорой помощи столкнулось с легковушкой и перевернулось.