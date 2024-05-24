В России предложили ввести налоговый вычет на лечение животных

ЛДПР внесла в Думу законопроект о налоговом вычете на лечение домашних животных

В России предложили установить новый налоговый вычет на лечение домашних животных. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму депутатами от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким, пишет РИА Новости.

Речь идет о зарегистрированных питомцах, документ предполагает, что такой социальный налоговый вычет можно будет получить за лечебные, профилактические и диагностические мероприятия, а также за покупку лекарственных препаратов. Авторы инициативы считают, что введение вычета стимулирует россиян активнее регистрировать своих животных, а также способствует более ответственному и гуманному отношению к ним.

В пояснительной записке отмечается, что ответственные хозяева тратят значительные средства на лечение, обследование и вакцинацию в ветеринарных клиниках — эти услуги платные даже в государственных учреждениях. «В связи с этим потребность налогоплательщиков получить налоговый вычет за лечение животных и оказанные им ветеринарные услуги довольно насущная», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что с 16 сентября Европейский союз ужесточит требования к ввозу домашних животных из России и Белоруссии. Питомцам придется проходить серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства, что подтвердят соответствующим документом. Главный государственный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович подчеркнула, что Россия и Белоруссия исключены из списка стран, эффективно выполняющих антирабические требования.