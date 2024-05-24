В США завершили обучение первой партии украинских пилотов

Нацгвардия: первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению F-16

Первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению истребителями F-16 в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Национальной гвардии.

«Первый набор украинских учащихся выпустился», — заявил он. По его словам, оставшаяся часть украинских летчиков завершит обучение в августе текущего года.

Ранее нарастить обучение украинских пилотов управлению F-16 Пентагон призвали в США. В письме группы американских конгрессменов, направленных шефу ведомства Ллойду Остину, указывается, что Киев должен иметь приоритетное значение по сравнению с другими иностранными государствами, когда речь идет о подготовке военных специалистов.

В августе 2023 года российский полковник в отставке Юрий Кнутов назвал слабое место истребителей F-16. По его словам, они имеют большую отражающую поверхность, из-за чего становятся доступными мишенями.