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03:33, 22 мая 2024Мир

В США призвали Пентагон нарастить обучение украинских пилотов управлению F-16

В США конгрессмены призвали увеличить число украинцев, обучаемых управлению F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Американские конгрессмены направили шефу Пентагона Ллойду Остину письмо с призывом нарастить обучение украинских военных пилотов управлению истребителями F-16.

«Украина находится в состоянии войны, и места для Украины должны иметь приоритет над другими иностранными государствами», — отмечается в документе.

По их мнению, прохождения курса пилотирования F-16 всего 12 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно. Они настаивают на том, что увеличение количества обучаемых управлению истребителем украинцев является критической необходимостью для Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные союзники должны поставить Киеву 120-130 самолетов для закрытия потребности в авиации.

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      Марина Совина
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