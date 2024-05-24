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17:42, 24 мая 2024Из жизни

Воровавшую женское белье обезьяну удалось поймать

Воровавшую женское нижнее белье обезьяну поймали в Таиланде

Фото: Jamie Haughton / Unsplash

Обезьяну, воровавшую женское нижнее белье и мешавшую работе магазинов, поймали в таиландском городе Лопбури. Об этом пишет Thaiger.

Свою преступную деятельность животное по имени Ай Ваенг начало с магазина одежды. Обезьяна пробиралась в здание и забирала нижнее белье с прилавков. Хозяйка магазина поставила защитные решетки в надежде остановить вора, однако животному все равно удавалось проникать внутрь. Тогда владелица объявила награду за поимку проблемной обезьяны в 500 бат (1235 рублей).

«Мы не могли спокойно вести свой бизнес. Каждый раз, когда мы отворачивались, чего-то не хватало. Это сводило нас с ума», — рассказала женщина. Тем временем Ай Ваенг стала терроризировать не только ее. Многие магазины одежды города сталкивались с перебоями в работе из-за исчезающих предметов одежды.

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Городские власти вняли жалобам владельцев магазинов и установили ловушки для обезьян. Однако, так как ловушки завлекают животных с помощью еды, сначала их не активировали, чтобы звери привыкли к ним и залезали в них. Со временем власти стали использовать ловушки полноценно: координировать отлов обезьян и переселять их в границах муниципалитета. Чиновники также составили план по стерилизации зверей для контроля их популяции.

Когда Ай Ваенг поймали, владельцы магазинов наконец вздохнули с облегчением и вернулись к работе.

Ранее сообщалось, что обезьяна, нападавшая на жителей Комсомольска-на Амуре, оказалась пьяной. Животное попробовало виски, опьянело и сбежало.

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      Юлия Юткина
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