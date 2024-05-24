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09:08, 24 мая 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали снижающий риск диабета продукт

Врач Гандельман заявил, что употребление ячменя снижает риск развития диабета

Фото: Nick Fewings / Unsplash

Кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление ячменя снижает риск развития диабета, а также появления атеросклеротических бляшек. Выпуск передачи, в котором медики назвали предотвращающий развитие недугов продукт, доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что ячмень содержит марганец, который улучшает чувствительность клеток к инсулину и уменьшает количество сахара в крови. По словам врача, именно это свойство и помогает предотвратить развитие сахарного диабета.

«Ячмень — это растительный продукт, там нет холестерола, там есть грубые пищевые волокна, которые не дают плохому холестерину всасываться, поэтому это предупреждает развитие бляшек», — добавил Гандельман.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус предупредил россиян, что обезжиренный творог повышает риск развития сахарного диабета. Также телеведущий рассказал, что жирный творог полезнее обезжиренного.

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      Олег Давыдов
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