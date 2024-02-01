Россиян предупредили о повышающем риск диабета популярном продукте

Врач Продеус: употребление обезжиренного творога повышает риск развития диабета

Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что употребление обезжиренного творога повышает риск развития диабета. Выпуск передачи, в котором медик рассказал о вреде этого популярного продукта, доступен на сайте телеканала.

Специалист рассказал, что жирный творог полезнее обезжиренного. «Оказалось, что обезжиренный творог способствует развитию диабета второго типа, потому что жира там нет, а больше углеводов, а когда больше углеводов, больше сахара», — отметил Продеус.

Ранее Андрей Продеус, терапевт Елена Малышева, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли три неожиданных способа снизить уровень сахара в крови. Специалисты рекомендовали для этого делать упражнения на растяжку, спать 7,5 часа в сутки и принимать горячую ванну.

До этого Коновалов и Продеус назвали неочевидный признак сахарного диабета. По словам врачей, о развитии недуга могут свидетельствовать грибок и неприятный запах ног.