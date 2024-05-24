Южная Корея ввела санкции против двух судов из России

Южная Корея ввела санкции против двух судов из России и 7 физических лиц из КНДР

Южная Корея ввела санкции против семи физических лиц из КНДР и двух российских судов из-за якобы финансирования ракетной и ядерной программ Пхеньяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Корея.

В ведомстве также сообщили, что суда перевозили военные товары между Россией и Северной Кореей. В Сеуле заявили, что эти действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. В министерстве призвали «остановить военное сотрудничество», якобы имеющее место между Россией и КНДР.

Ранее американские власти ввели санкции в отношении двух граждан РФ и трех российских компаний, также заявив об их вовлеченности в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.

8 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва и Пхеньян продолжают развивать двустороннее сотрудничество. По его словам, Северная Корея является перспективным партнером России.

