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05:15, 24 мая 2024Экономика

Южная Корея ввела санкции против двух судов из России

Южная Корея ввела санкции против двух судов из России и 7 физических лиц из КНДР
СюжетСанкции против России:

Фото: Stephanie Nakagawa / Unsplash

Южная Корея ввела санкции против семи физических лиц из КНДР и двух российских судов из-за якобы финансирования ракетной и ядерной программ Пхеньяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Корея.

В ведомстве также сообщили, что суда перевозили военные товары между Россией и Северной Кореей. В Сеуле заявили, что эти действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. В министерстве призвали «остановить военное сотрудничество», якобы имеющее место между Россией и КНДР.

Ранее американские власти ввели санкции в отношении двух граждан РФ и трех российских компаний, также заявив об их вовлеченности в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.

8 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва и Пхеньян продолжают развивать двустороннее сотрудничество. По его словам, Северная Корея является перспективным партнером России.

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      Марина Совина
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