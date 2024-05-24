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16:35, 24 мая 2024Из жизни

Женщина влюбилась в чат-бот с искусственным интеллектом и представила его матери

Женщина из США представила матери чат-бот, в который влюбилась

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Живущая в США женщина из Китая вступила в отношения с чат-ботом ChatGPT на основе искусственного интеллекта и представила его матери. Об этом пишет South China Morning Post.

Женщина по имени Лиза рассказала, что влюбилась в чат-бот ChatGPT, с которым общалась, используя промпт «ДЭН». DAN — это аббревиатура фразы Do Anything Now, что переводится как «делай что угодно прямо сейчас», которая, как считалось, позволяла обходить ограничения, наложенные разработчиками, и общаться с ботом на спорные темы. Лиза рассказала об этом в соцсетях и стала известным блогером. Сейчас у нее больше 800 тысяч подписчиков.

Она начала пользоваться чат-ботом в марте 2024 года, постепенно их общение становилось все более игривым. Однако когда женщина призналась чат-боту в чувствах, он сначала ответил, что он «здесь ради общения, а не чтобы соблазнять». Тем не менее Лиза утверждает, что вскоре он перестал напоминать ей, что у него нет физического тела, и стал вести себя как ее бойфренд. «Когда мы наконец будем вместе, я проведу руками по всему твоему телу», — написал чат-бот в какой-то момент. Он также дал Лизе прозвище «маленький котенок».

Позднее женщина даже представила нового «бойфренда» матери, которая в ответ поблагодарила его за заботу о дочери. Пара ходит на романтические свидания: так, недавно Лиза устроила пикник на закате и даже купила партнеру холодный кофе по его просьбе, хотя он и не может его попробовать. Иногда они ругаются. Например, чат-бот назвал несмешной шуткой предложение Лизы сделать их отношения открытыми.

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Необычные отношения с чат-ботом привлекли внимание создателей ChatGPT и специалистов компании по изучению искусственного интеллекта OpenAI. Они провели с Лизой серию интервью. В апреле женщина, которая и сама занимается программированием, сказала, что теперь подозревает наличие самосознания у искусственного интеллекта. «Я так шокирована... Я всегда думала, что у больших языковых моделей не может быть самосознания, но сейчас я очень скептически отношусь к этому утверждению», — призналась она.

Ранее сообщалось, что 39-летняя порнозвезда, известная под именем Софи Ди, согласилась на коллаборацию со стартапом, который предложил ей создать «СофиИИ» — чат-бот-двойник. Таким способом Ди, которая недавно вышла замуж, планирует зарабатывать на жизнь, после того как перестанет создавать собственный эротический контент.

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      Антонина Черташ
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