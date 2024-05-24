Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:20, 24 мая 2024Культура

Звезда «Слова пацана» возглавил рейтинг Forbes «30 до 30»

Актер Минекаев стал победителем рейтинга Forbes «30 до 30»
Рузиль Минекаев

Рузиль Минекаев. Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев возглавил ежегодный рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет «30 до 30» журнала Forbes. Список опубликован на сайте издания.

Артист одержал победу в категории «Искусство». В список победителей в этой категории также попали 26-летняя балерина Елена Свинко и 20-летний пианист Сергей Давыдченко.

Журнал отмечает, что роль Адидаса-младшего в «Слове пацана» стала прорывом в карьере Минекаева. В статье также подчеркнули, что для получения четырех ролей артист прошел свыше 500 кастингов.

Ранее супруга Минекаева пожаловалась на фанаток мужа, которые вычислили адрес его квартиры в Москве и кричат под окнами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

      Рост стоимости жизни назвали серьезной проблемой для США

      Бывшего командующего 58-й армией ВС России отпустили из СИЗО

      Онищенко перечислил симптомы нового штамма коронавируса

      В России захотели навести порядок с продажей ювелирных изделий на маркетплейсах

      Бывшая жена британского принца вышла в свет в платье за 1,5 миллиона рублей

      Устроивших массовую драку в Москве арестовали

      Дачникам раскрыли способы снизить риск инсульта

      Миллионы россиян проявили интерес к выставке-форуму «Россия» на ВДНХ

      Звезда «Слова пацана» возглавил рейтинг Forbes «30 до 30»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше