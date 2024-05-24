Звезда «Слова пацана» возглавил рейтинг Forbes «30 до 30»

Актер Минекаев стал победителем рейтинга Forbes «30 до 30»

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев возглавил ежегодный рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет «30 до 30» журнала Forbes. Список опубликован на сайте издания.

Артист одержал победу в категории «Искусство». В список победителей в этой категории также попали 26-летняя балерина Елена Свинко и 20-летний пианист Сергей Давыдченко.

Журнал отмечает, что роль Адидаса-младшего в «Слове пацана» стала прорывом в карьере Минекаева. В статье также подчеркнули, что для получения четырех ролей артист прошел свыше 500 кастингов.

Ранее супруга Минекаева пожаловалась на фанаток мужа, которые вычислили адрес его квартиры в Москве и кричат под окнами.