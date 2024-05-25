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12:17, 25 мая 2024Спорт

Экс-футболист сборной России показал водителю автобуса неприличный жест

Экс-футболист сборной России Тарасов показал водителю автобуса средний палец

Кадр: Telegram-канал Mash

Экс-футболист сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов показал неприличный жест водителю автобуса в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Тарасов на Кутузовском проспекте пытался выехать с тротуара задом на белом Bentley в зоне автобусной парковки. Он заблокировал движение водителю автобуса, а затем показал ему средний палец.

Бывший футболист сборной России завершил карьеру игрока в 2021 году. В составе «Локомотива» Тарасов становился чемпионом страны и трижды выиграл Кубок России.

В августе 2022-го экс-супруг Ольги Бузовой вместе с рэпером T-killah объявили о создании медийной футбольной команды «Родина Медиа». Тарасов является президентом этого клуба.

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      Илья Костин
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