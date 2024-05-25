Хет-трик форварда сборной Украины помог испанскому клубу победить со счетом 7:0

Хет-трик Артема Довбика помог «Жироне» победить «Гранаду» со счетом 7:0

«Жирона» на своем поле разгромила «Гранаду» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 24 мая, и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. Одержать крупную победу каталонской команде помог хет-трик форварда сборной Украины Артема Довбика. Дублем отметился его партнер по национальной команде Виктор Цыганков. Еще по мячу забили Кристиан Стуани и Эрик Гарсия.

«Жирона» завершила чемпионат на третьем месте, команда впервые в истории попала в число призеров первенства Испании. «Гранада» по итогам сезона покинула элитный дивизион.

Довбик в нынешнем сезоне забил 24 гола в 36 матчах. Украинец возглавляет список лучших бомбардиров ла лиги, опережая на один мяч форварда «Вильярреала» Александра Серлота. У норвежца будет шанс опередить конкурента 25 мая в матче с «Осасуной».