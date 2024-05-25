«Химки» выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ

Подмосковные «Химки» стали чемпионом Первой лиги и вышли в РПЛ

Подмосковные «Химки» выиграли Первую лигу и получили право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В заключительном матче турнира команда Андрея Талалаева обыграла новороссийский «Черноморец» со счетом 2:1. Отрыв «Химок» от махачкалинского «Динамо», которое заняло второе место и также напрямую вышло в РПЛ, составил пять очков.

Третью и четвертую строчки в Первой лиге, позволяющие сыграть стыковые матчи с командами РПЛ, заняли тольяттинский «Акрон» и тульский «Арсенал». Их соперники в борьбе за выход в высший дивизион российского футбола определятся позднее.

Ранее стало известно, что тренер ярославского «Шинника» из Первой лиги провел весь матч с иконой в руках. Дмитрий Черышев держал ее на протяжении встречи с «Акроном», в которой его команда победила со счетом 1:0.