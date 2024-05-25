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12:31, 25 мая 2024Бывший СССР

Новые взрывы раздались в Харькове

В украинском Харькове второй раз за день раздались взрывы

Фото: Leah Millis / Reuters

В украинском Харькове второй раз за день раздались взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

Чиновник не уточнил, на каких городских объектах произошли взрывы, а также что стало их причиной.

Первые взрывы в городе раздались около 11 утра по московскому времени. Тогда Терехов сообщал, что взрывы произошли в пригороде. Он отметил, что удар был нанесен двумя калибруемыми авиабомбами.

Ранее украинский пленный рассказал о состоянии и настроениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. По заявлению военного, в ВСУ есть мнение, что сопротивляться войскам России не стоит. Также он добавил, что размещенные под Харьковом войска испытывают проблемы с боеприпасами.

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      Марк Леонов
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