В США заявили об ослаблении поддержки Киева

Масси: поддержка отправки оружия на Украину в Конгрессе США ослабевает

Все меньше политиков в Конгрессе США поддерживают тезис о необходимости дальнейшей отправки оружия Киеву, заявил американский конгрессмен Томас Масси. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это можно наблюдать по каждому последующему голосованию. «Поддержка отправки оружия на Украину в Конгрессе США ослабевает», — подчеркнул он.

Накануне, 25 мая, Вашингтон выделил Киеву очередную партию оружия на 275 миллионов долларов. В его состав войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковый ракетный комплекс Javelin и AT-4.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миллиардная военная помощь страны Украине останется инвестициями в стране.

