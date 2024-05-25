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01:10, 25 мая 2024Мир

В США заявили об ослаблении поддержки Киева

Масси: поддержка отправки оружия на Украину в Конгрессе США ослабевает

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Все меньше политиков в Конгрессе США поддерживают тезис о необходимости дальнейшей отправки оружия Киеву, заявил американский конгрессмен Томас Масси. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это можно наблюдать по каждому последующему голосованию. «Поддержка отправки оружия на Украину в Конгрессе США ослабевает», — подчеркнул он.

Накануне, 25 мая, Вашингтон выделил Киеву очередную партию оружия на 275 миллионов долларов. В его состав войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковый ракетный комплекс Javelin и AT-4.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миллиардная военная помощь страны Украине останется инвестициями в стране.

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      Марина Совина
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