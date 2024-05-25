В России назвали профанацией конференцию по Украине в Швейцарии

Посол РФ в США Антонов: конференция по Украине в Швейцарии является профанацией

Конференция по урегулированию конфликта на Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне, является лишь профанацией и не может заменить серьезную дипломатическую работу. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.

«На деле данная инициатива не больше чем профанация, призванная отвлечь мировую общественность от узловых проблем современности», — подчеркнул дипломат, охарактеризовав ее как лишь повторение политических лозунгов и пустословие.

Кроме того, встреча в Швейцарии не может подтвердить легитимность Владимира Зеленского, который, как указал посол, испытывает с ней проблемы.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня недалеко от швейцарского города Люцерн. Участие России в ней не предполагается.

Ранее также отказался подтвердить свое участие в конференции премьер-министр Индии Нарендра Моди, а глава МИД КНР Ван И предпочел ей визит в РФ.