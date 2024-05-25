Страна ЕС возобновила финансирование скандально известного агентства ООН

Италия возобновила финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам

Италия возобновила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни, сообщает ANSA.

«Правительство организовало новое финансирование для палестинского населения на общую сумму 35 миллионов евро в дополнение к тому, что уже было сделано в ответ на кризис. Из них пять миллионов будут выделены БАПОР», — отметил он.

29 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о публикации разведкой документа, который, по его словам, доказывает связь сотрудников БАПОР с ХАМАС. После этого скандально известное агентство лишилось половины стран-спонсоров, к числу которых 31 января присоединились США.