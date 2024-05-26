Дачников предупредили об аресте в случае выращивания некоторых растений

Депутат Чаплин посоветовал садоводам выкопать запрещенные растения

Дачникам может грозить ответственность в случае культивирования запрещенных растений, предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. В разговоре с РИА Новости он посоветовал садоводам убраться на участке и выкопать нежелательные растения, чтобы не получить штраф.

Депутат Сергей Гаврилов ранее рассказал, что в случае выращивания популярной среди дачников ипомеи трехцветной, физическому лицу может грозить лишение свободы, арест или штраф.

«Когда на участке обнаруживаются такие растения по ошибке и в малом количестве, ответственности не предусмотрено. Некоторые садоводы ведь и не знают, как выглядит та же ипомея, ее сотни видов», — уточнил Чаплин.

Он добавил, что культивирование нескольких кустов запрещенных растений по незнанию не повлечет за собой ответственность. Если садовод посадил растение до вступления закона в силу, то лучше всего его выкопать, порекомендовал депутат.

Ранее кандидат биологических наук Екатерина Баранова предупредила, что россияне могут подхватить столбняк во время работы на даче. Она заявила, что прививка от столбняка является обязательной для дачников.