В Южной Корее заподозрили Россию в создании спутников-шпионов для КНДР

Yonhap узнала о помощи России в создании спутников-шпионов для Северной Кореи

Северная Корея приняла у себя большое количество российских специалистов, которые должны помочь ей в программе запуска спутников-шпионов. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны Южной Кореи сообщает Yonhap.

Источник агентства объяснил, что Пхеньян очень тщательно проводил испытания ракетных двигателей, намного лучше, чем обычно. Если бы процессы шли по той же схеме, что раньше, КНДР давно бы уже совершила второй запуск.

В декабре прошлого года власти Северной Кореи анонсировали вывод на орбиту еще трех спутников-шпионов. Это произошло через месяц после успешного запуска первого такого аппарата. Однако ему предшествовали неудачные попытки в мае и ноябре 2023 года.

24 мая военные Южной Кореи заметили явные признаки подготовки к новому запуску. По словам представителя Минобороны, ранее военные КНДР были достаточно смелыми в запусках, но, по всей видимости, российские специалисты изменили подход к делу.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подготовке визита Владимира Путина в КНДР, пообещав своевременно сообщить даты поездки.