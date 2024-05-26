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01:33, 26 мая 2024Культура

Концерт Ники Минаж отменили в последний момент из-за ее задержания

Daily Mail: в Манчестере перенесли концерт Ники Минаж из-за ее задержания

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Концерт популярной тринидадской певицы и рэперши Оники Тани Мараж, известной под псевдонимом Ники Минаж, перенесли в британском Манчестере из-за ее задержания в Амстердаме. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Фанаты были в ярости после того, как они прождали несколько часов и им разрешили зайти на концертную площадку, прежде чем шоу было отменено в последний момент», — говорится в публикации. Сотни находившихся у входа в концертный зал фанатов исполнительницы скандировали «освободите Ники Минаж».

Ранее стало известно, что полиция Нидерландов отпустила Ники Минаж. Правоохранители отпустили рэпершу примерно в 21:00 по местному времени после того, как она оплатила штраф. Сообщалось, что у певицы обнаружили легкие наркотики.

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      Маргарита Пименова
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