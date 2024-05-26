Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
00:32, 26 мая 2024Культура

Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустила полиция

В Амстердаме отпустили задержанную за наркотики Ники Минаж после уплаты штрафа
Ники Минаж

Ники Минаж. Фото: Carlos Barria / Reuters

Полиция Нидерландов отпустила тринидадскую певицу и рэпершу Онику Таню Мараж, известную под псевдонимом Ники Минаж, которую ранее задержали в аэропорту Амстердама. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что правоохранители отпустили исполнительницу около 21:00 по местному времени после того, как она оплатила штраф. Размер взыскания не уточняется.

Ранее в сети появилось видео задержания Ники Минаж. Сообщалось, что у певицы обнаружили легкие наркотики в аэропорту Амстердама. В свою очередь, Минаж пожаловалось, что полицейские помешали ей выступить в Нидерландах и обыскивают ее вещи.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили ударить по позициям российских войск на Украине. Какую красную линию поставили в Вашингтоне?

      Россия и Польша договорились по одному вопросу

      Гладков сообщил о пострадавших в результате обстрела ВСУ

      В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

      Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустила полиция

      Представлен первый автомобиль с ChatGPT

      «Байер» оформил золотой дубль

      Американский ветеран раскрыл причину гибели наемников на Украине

      Польша призвала страны Европы ужесточить условия для украинцев

      В Турции обратили внимание на изменения во внешности Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше