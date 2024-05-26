Москвичам рассказали о погоде до конца мая

Синоптик Ильин: до конца мая температура будет подниматься до плюс 30 градусов

До конца мая в столице столбики термометров периодически будут подниматься до отметки в плюс 30 градусов Цельсия. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Небольшое похолодание москвичей ожидает только в воскресенье, 26 мая, из-за холодного фронта. В этот день также не исключены осадки в виде дождей. В понедельник, 27 мая, погода будет налаживаться, а температура начнет расти. На протяжении всей следующей недели столбики термометров покажут от плюс 23 до плюс 28 градусов, периодами достигая плюс 30 градусов.

К концу предстоящей недели местами не исключены дожди с грозами, предупредил синоптик. Образованию кучево-дождевых облаков будут способствовать провалы высотных атмосферных фронтов. До этого ожидается много солнца и тепла благодаря обширному антициклону.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к началу предстоящей недели московские водоемы прогреются почти достаточно для плавания — до плюс 19 градусов.