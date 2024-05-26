Воздушную тревогу объявили в 14 областях Украины

В Киеве и 14 областях Украины объявлен режим воздушной тревоги

В четырнадцати областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сигнал тревоги также звучит в Киеве. Его включили в 02:47 по московскому времени, а спустя минуту он был объявлен в Черниговской и Сумской областях.

Кроме того, тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

В субботу, 25 мая, в украинском Харькове дважды были слышны взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что первые взрывы произошли в 11 утра мск в пригороде. По его словам, удар был нанесен двумя управляемыми авиабомбами.